استمرار الدراسة “عن بعد” غداً في عدد من المناطق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن تعليق الدراسة الحضورية غداً (الإثنين)؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة “مدرستي” لجميع مدارس المنطقة؛ حرصاً على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.
كما اعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها “عن بعد” عبر منصة مدرستي.
من جهتها أعلنت إدارتا تعليم القريات والجوف أنه حرصاً على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر أن تكون الدراسة غداً الاثنين 15 / 7 /1444هـ عن بعد عبر منصة مدرستي. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي طقساً بارداً على معظم المناطق، مع تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.