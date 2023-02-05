لأول مرة.. "مسعفات" في مطار المؤسس بجدة

أطلقت شركة “مطارات جدة”، المسؤولة عن تشغيل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، برنامجاً هو الأول من نوعه في المملكة، يُعنى بتخريج عاملات في الحقل الإسعافي “مسعفات”؛ لتقديم الخدمات الطبية على أرض المطار، في حالات الطوارئ.
وحددت 9 أشهر كمدة للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف؛ للوصول إلى المساهمة في تمكين المرأة انبثاقاً من رؤية المملكة 2030، وتحسين تجربة المسافر، من خلال تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لمرتادي المطار.
ويهدف البرنامج الذي تتعاون فيه “شركة مطارات جدة مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني”؛ لمعرفة إجراءات الإخلاء والسلامة والصحة المهنية، ونقل المصابين في المطارات، ومعرفة إجراءات الطوارئ بالمطار ومدى الاستجابة لها، مع إتقان الإجراءات الأمنية، وإجراءات السلامة، والاستناد إلى اللوائح والأنظمة والتشريعات المعمول بها في المطار؛ وصولاً إلى استيعاب المصطلحات في قطاع الطيران.
ويشترط البرنامج أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الطبية الطارئة، أو ما يعادله، مع وجود معادلة للشهادة إن كانت صادرة من جهة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على رخصة مزاولة مهنة سارية المفعول (تصنيف هيئة التخصصات الصحية – فني الخدمات الطبية الطارئة)، وأن تجتاز اختبار اللغة الإنجليزية في IELTS 4 أو ما يعادلها.
وفق “أخبار 24”.