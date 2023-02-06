تمديد معرض نور الرياض إلى 10 مارس المقبل

أعلن مشروع “الرياض آرت”، تمديد معرض نور الرياض “من الشعاع إلى الشغف” المُقام في حي جاكس بالدرعية حتى 10 مارس المقبل؛ نظراً للإقبال الواسع الذي حظي به المعرض في الفترة الماضية من مختلف فئات المجتمع.
ويقدّم المعرض، الذي يستقبل زواره يومياً من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحاً، أعمالاً فنية لـ 30 فناناً محلياً وعالمياً، تستكشف الدور الذي يلعبه الضوء في تشكيل علاقة الإنسان مع الكون، بينها العمل الفني الضوئي الذي أبدعه الفنان السعودي معاذ العوفي، المستلهم من خلال مراقبته لأحد البراكين الخاملة في المملكة، والعمل الفني التفاعلي ” ذات” للفنانة نورما جين، الذي يجمع الإلهام من مصدر حديث للضوء.
ويستكشف موضوعات “تقنيات الضوء”، و”عمارة الضوء”، و”إدراك الضوء”؛ إذ يمكن للجمهور رؤية الضوء والحركة والطاقة داخل هذه الأشكال، حيث تظهر الأجسام معاً مثل مشهد طبيعي للعقل يوازي مشهدنا الطبيعي.
كما اشتمل المعرض على مجموعة من الأنشطة المصاحبة، كتنظيم حوارات مع أسماء لامعة في مجال الفن، وعقد ورش عمل في مجالات الفنون الإبداعية.
وفق “أخبار 24”.