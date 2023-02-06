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رياضة > المسحل: الهلال قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا.. ولم نتدخل في تمويل صفقة رونالدو
06/02/2023   8:23 ص

المسحل: الهلال قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا.. ولم نتدخل في تمويل صفقة رونالدو

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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إنه يتمني لفريق الهلال مواصلة مسيرته في كأس العالم للأندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المشاركة الحالية للهلال ليست الأولى له في كأس العالم، مضيفًا أنه لا يعرف أي دعم يمكن أن يقدمه للهلال في هذه البطولة.

وأضاف المسحل: “لم نر الاتحاد الإسباني أو البرازيلي يتحدث عن المشاركين في كأس العالم للأندية، مستدركًا أن الاتحاد مستعد لتقديم الدعم لنادي الهلال من أجل تشريف الكرة السعودية.

وأشار المسحل إلى أن الهلال أصبح قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا، معربًا عن سعادته بصعود الفريق إلى مباراة نصف النهائي أمام فلامينغو، متمنيًا لهم الصعود إلى نهائي البطولة.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي عن أنه سيسافر إلى المغرب من أجل دعم الهلال في مباراته المقبلة أمام فلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتعليقًا على تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، قال المسحل إن الاتحاد السعودي لم يتدخل في تمويل صفقة رونالدو أو أي لاعب آخر للأندية السعودية.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي أن صفقة رونالدو بالتأكيد ستمثل إضافة كبيرة للدوري السعودي، متوقعًا وجود صفقات كبيرة قادمة.

بالنسبة لعقوبة لاعب الهلال الحالي محمد كنو، قال المسحل إنه يوجد احتجاج تم رفعه على مشاركة اللاعب، لكن لجنة الانضباط رفضت وأفادت بأن المشاركة كانت سليمة، إلا أنه تم طلب الأسباب، مضيفًا أن الواضح أن القضية لم تغلق بعد، والموضوع منظور أمام جهات قضائية ولا بد من احترامها.

وأشار المسحل إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان يرى أن مشاركة اللاعب كنو مع المنتخب السعودي في المونديال كانت نظامية.

وعلق المسحل على لقطة سقوط لاعب العدالة من السيارة التى كانت تنقل المصابين، قائلاً : أنه المسئول عنها الهلال الأحمر والمفترض عدم حدوثه في دوري السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ لا يجب تكراره مرة أخري.

وفق “أخبار 24”.

المسحل: الهلال قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا.. ولم نتدخل في تمويل صفقة رونالدو

رياضة
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