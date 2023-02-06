المسحل: الهلال قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا.. ولم نتدخل في تمويل صفقة رونالدو

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إنه يتمني لفريق الهلال مواصلة مسيرته في كأس العالم للأندية.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المشاركة الحالية للهلال ليست الأولى له في كأس العالم، مضيفًا أنه لا يعرف أي دعم يمكن أن يقدمه للهلال في هذه البطولة.
وأضاف المسحل: “لم نر الاتحاد الإسباني أو البرازيلي يتحدث عن المشاركين في كأس العالم للأندية، مستدركًا أن الاتحاد مستعد لتقديم الدعم لنادي الهلال من أجل تشريف الكرة السعودية.
وأشار المسحل إلى أن الهلال أصبح قائد عملية تمثيل الوطن خارجيًا، معربًا عن سعادته بصعود الفريق إلى مباراة نصف النهائي أمام فلامينغو، متمنيًا لهم الصعود إلى نهائي البطولة.
وكشف رئيس الاتحاد السعودي عن أنه سيسافر إلى المغرب من أجل دعم الهلال في مباراته المقبلة أمام فلامينغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتعليقًا على تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو، قال المسحل إن الاتحاد السعودي لم يتدخل في تمويل صفقة رونالدو أو أي لاعب آخر للأندية السعودية.
وأضاف رئيس الاتحاد السعودي أن صفقة رونالدو بالتأكيد ستمثل إضافة كبيرة للدوري السعودي، متوقعًا وجود صفقات كبيرة قادمة.
بالنسبة لعقوبة لاعب الهلال الحالي محمد كنو، قال المسحل إنه يوجد احتجاج تم رفعه على مشاركة اللاعب، لكن لجنة الانضباط رفضت وأفادت بأن المشاركة كانت سليمة، إلا أنه تم طلب الأسباب، مضيفًا أن الواضح أن القضية لم تغلق بعد، والموضوع منظور أمام جهات قضائية ولا بد من احترامها.
وأشار المسحل إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان يرى أن مشاركة اللاعب كنو مع المنتخب السعودي في المونديال كانت نظامية.
وعلق المسحل على لقطة سقوط لاعب العدالة من السيارة التى كانت تنقل المصابين، قائلاً : أنه المسئول عنها الهلال الأحمر والمفترض عدم حدوثه في دوري السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ لا يجب تكراره مرة أخري.
ياسر المسحل: هذه ليست المشاركة الأولى للهلال في بطولة العالم ولا أعلم عن اي دعم يتحدثون ؟ .. لم نرى الاتحاد الاسباني او البرازيلي يتحدث عن المشاركين بالمونديال وسأتواجد معهم#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
ياسر المسحل: اتحاد الكرة السعودي لم يتدخل او يمول صفقة #رونالدو او اي لاعب آخر للأندية السعودية .. أتوقع صفقات كبيرة قادمة#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/TY4wFVsobu
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
ياسر المسحل: قرارات مركز التحكيم خارج صلاحيات اتحاد القدم ومن يعتقد أننا نستطيع رفع عقوبة #الهلال فهو مخطئ ولو نستطيع فسنفعل لدعمهم .. لن نمنع أي ناد سعودي من الذهاب إلى محكمة “كاس”#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/345I1tgzMp
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
ياسر المسحل: تم رفع الاحتجاج على مشاركة محمد كنو والقضية منظورة ولا أستطيع الحديث عنها .. لكن مشاركته بالمونديال نظامية .. بعض القضايا تحتاج وقت#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/AqZk4mych3
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
ياسر المسحل: سقوط لاعب #العدالة من السيارة التي كانت تنقل المصابين تعود لفريق الهلال الأحمر والمفترض عدم حدوثه#أكشن_مع_وليد
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/FeEnHhGDyx
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 5, 2023
وفق “أخبار 24”.