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جديد المحليات > توفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشدّ حاجة بقوائم “تراحم”
06/02/2023   8:26 ص

توفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشدّ حاجة بقوائم “تراحم”

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وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، لتوفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في قوائم اللجنة.

وجاء التوقيع على الاتفاقية خلال الحفل السنوي للجنة، والذي حضره عدد من المسؤولين، بينهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ورعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، الحفل السنوي لـ “تراحم”، والذي استعرض خلاله جهود اللجنة وخدماتها المقدمة في مجالات الرعاية الأساسية والأسرية وتنمية القدرات.

تراحم

تراحم

وفق “أخبار 24”.

توفير ألف وحدة سكنية للأسر الأشدّ حاجة بقوائم “تراحم”

جديد المحليات
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