تفقد مدير عام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أسامة القصيبي، سير عمل فرق مسام الهندسية المنتشرة في قطاع عدن والساحل الغربي.
واستعرض مدير عام المشروع مع خبراء المشروع ومنتسبيه تقارير الإنجاز التي حققتها فرق مسام خلال الفترة الماضية ومستوى سير الأداء، وكذلك الصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول لتسهيل عملها الميداني بما يخدم هدف المشروع في تأمين حياة المدنيين وتجنيب أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم من حقول الألغام.
وأشار القصيبي إلى أن مشروع مسام يعمل بشكل فعال في مجال توعية المواطنين بمخاطر الألغام، وتسليط الضوء على المآسي الإنسانية الناجمة عنها، داعياً إلى عدم التهاون بمعايير السلامة أثناء عمل الفرق الميداني والالتزام الكامل بها كون الخطأ الأول في عمل نزع الألغام هو الخطأ الأخير.
ونوه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب خلال لقائه مع القصيبي، إلى أن مشروع مسام من أهم المشاريع الإنسانية التي تعمل في اليمن، وقد لمس أثره مئات الآلاف من اليمنيين، مؤكداً أن تضحيات المشروع تحظى بتقدير وامتنان كل اليمنيين قيادة وحكومة وشعباً.
وناقش الجانبان، كيفية تفعيل دور المنظمات الإنسانية العاملة في مجال نزع الألغام وتفعيل الجانب التوعوي لما يشكله من أهمية في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الألغام وطرق تجنبها.
وفق “أخبار 24”.