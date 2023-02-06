طقس اليوم.. غبار يغطي معظم البلاد وعواصف ترابية تشمل 4 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن ومناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وعلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن الرياح ستتحول إلى عواصف ترابية تؤدي لانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة في مكة المكرمة، و25 درجة في المدينة المنورة والدمام، و28 درجة في الرياض وجدة، و22 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.