“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبلة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن معظم مناطق المملكة تشهد تقلُّبات جوية بدءًا من اليوم (الإثنين) وحتى الجمعة المقبلة.
وأوضح المركز في تقريرٍ له أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وارتفاعاً للأمواج، وهطولاً لأمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، وتكوُّناً للصقيع.
وأبان أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة؛ وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية؛ حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كم/ ساعة.
ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، منوهاً بضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.