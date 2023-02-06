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جديد المحليات > “الملكية الفكرية” تحصل على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية
06/02/2023   2:54 م

“الملكية الفكرية” تحصل على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حصولها على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية وفق المواصفة القياسية الدولية.

وأوضحت الهيئة أن المواصفة الدولية تهدف إلى تعزيز الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير دقيقة ومضمونة، وهي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية بما يساهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة.

ويعتبر المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، كما يعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره الهام في رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.

ويشار إلى أن المركز اعتمد أكثر من 295 جهة تقويم مطابقة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك تأكيداً على كفاءة المركز التشغيلية وقدرته على استيعاب التوسع في خدمات الاعتماد، ليساهم بذلك في رفع مستوى التبادل التجاري ودعم الصناعة السعودية وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.

“الملكية الفكرية” تحصل على الاعتماد السعودي في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية

جديد المحليات
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