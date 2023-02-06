أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها نفذت نحو 200 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري، خلال شهر يناير الماضي، منها نحو 196 ألف عملية لمركبات النقل، و800 عملية للمركبات الأجنبية.
وسجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل البحري، نحو ألفي عملية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1.8 ألف زيارة، 7 زيارات لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها حررت نحو 38 ألف مخالفة في نشاط النقل البري، و52 في نشاط النقل البحري، وسجلت عمليات الرصد الآلي نحو 14 ألف مخالفة، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر ديسمبر الماضي 90%، والبحري 97%، والسككي 100%.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأعلى في تسجيل المخالفات بنحو 15.3 ألف مخالفة، تليها الرياض بـ 11.7 ألف مخالفة، ثم الشرقية 4.5 ألف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1.8 ألف مخالفة.
وفق “أخبار 24”.