وزير الطاقة يطلق منصة “طاقة” لتقديم خدمات الوزارة للأفراد والمؤسسات

أطلق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الاثنين)، منصة “طاقة” الرقمية المختصة بتقديم عدد من الخدمات للأفراد والمؤسسات والقطاعات الحكومية.
وتهدف المنصة، التي أُطلقت أثناء انعقاد المؤتمر التقني الدولي “ليب” 2023 في الرياض، إلى تسهيل ممارسة الأعمال ودعم قنوات التواصل الرقمية مع مجتمع الأعمال بإجراءات سهلة وواضحة، من خلال تحسين كفاءة القطاع الحكومي، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طريق التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستخدم بإتمام المعاملات إلكترونيًا.
وتضمن المنصة الربط التقني مع 26 جهة حكومية، حيث ستُمكن المنصة من الحصول على خدمات إصدار التراخيص والتصاريح لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، والاستعلام عن الأراضي، وتقديم طلبات تخصيص الطاقة وتراخيص الشبكات وأنابيب الغاز، وطلبات تأهيل محطات الوقود، وتقديم البلاغات والشكاوى للوزارة.
وتساعد المنصة في تعزيز الشفافية من خلال تطوير الإجراءات الخاصة بتراخيص وتصاريح الطاقة بشكل عام، كما سينتج عنها بناء قاعدة بيانات دقيقة حول المستفيدين من قطاع البترول والغاز وتخصيص موارد الطاقة. وفق “أخبار 24”.