بتداولات 4.4 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 10555 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم (الإثنين)، على تراجع 2.87 نقطة، مغلقاً عند مستوى 10555.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، ومنها أسهم شركات: الإعادة السعودية، والصناعات الكيميائية الأساسية، وكابلات الرياض، والمجموعة السعودية، وعلم، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وسجلت أسهم شركات: سلامة، وعذيب للاتصالات، والرياض، والإنماء، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.73 % و3.81 %.
في المقابل سجلت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وأمريكانا، وسلوشنز الأكثر نشاطًا في القيمة. وفق “أخبار 24”.