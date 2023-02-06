دشّن وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الاثنين)، خدمة “التسجيل الإلكتروني” الخاصة بالطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، والتي تطلقها الوزارة للمرة الأولى.
وأوضح البنيان، خلال زيارته لركن تقنيات التعليم بمؤتمر ليب 23 بالرياض، أن الوزارة حريصة على مواكبة التقنيات وتعزيز الحوكمة في جميع المراحل الدراسية من بداية المرحلة إلى نهايتها.
وتساعد خدمة “التسجيل الإلكتروني” أولياء أمور الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية، بعملية تسجيل أبنائهم إلكترونيًا في المدارس المحددة؛ وذلك وفقاً لبيانات عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
وتعمل الخدمة من خلال التعرّف على الطلبة بمجرد بلوغهم السن النظامي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من خلال الربط الإلكتروني مع بيانات المستفيدين المسجلة في الجهات ذات العلاقة، مثل مركز المعلومات الوطني والهيئة العامة للعقار والبريد السعودي “سبل” ووزارتي الصحة والعدل، إذ تسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة بحلول العام الدراسي الجديد 1445هـ.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 450 ألف طالب من الخدمة خلال المرحلة الأولى، وتتضمن عملية تسجيل الطالب إلكترونيًا الاطلاع على صفحة الشروط والأحكام، والموافقة على لائحة شروط وضوابط التسجيل العامة، والتأكيد على صحة بيانات ولي الأمر والطالب المراد تسجيله ومعلومات التواصل، وتحديد العنوان الوطني، واستعراض المدارس وتحديد الرغبات وانتهاءً بمرحلة تعبئة استمارة الفحص الاستكشافي وإرسال الطلب.
#فيديو | وزير التعليم يُدشّن خدمة “التسجيل الإلكتروني” للطلاب والطالبات المستجدين في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية بالمملكة بمعرض #ليب23.#السعودية_الرقمية pic.twitter.com/ejscmO1jcn
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) February 6, 2023
وفق “أخبار 24”.