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جديد المحليات > المملكة أصدرت 100 مليون تأشيرة حج وعمرة خلال 25 عامًا
06/02/2023   9:57 م

المملكة أصدرت 100 مليون تأشيرة حج وعمرة خلال 25 عامًا

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبد الرحمن بن فهد شمس، إن المملكة أصدرت أكثر من 100 مليون تأشيرة للحج والعمرة على مدى 25 عامًا.

وأضاف، خلال جلسة حوارية بمؤتمر ليب 23، أن إصدار التأشيرات في الماضي كان يستغرق أيامًا عديدة، مشيرًا إلى أن استخراجها الآن بات يتم خلال دقائق معدودة، وذلك بفضل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وأوضح أنه بإمكان الراغبين في أداء مناسك العمرة القدوم إلى المملكة بأي تأشيرة، ومن مختلف المنافذ المتاحة، مؤكدًا أنه يمكن لضيوف الرحمن تصميم البرامج الخاصة بهم ومشاهدة كافة الخدمات التي سيتم تقديمها لهم في المملكة قبل وصولهم. وفق “أخبار 24”.

المملكة أصدرت 100 مليون تأشيرة حج وعمرة خلال 25 عامًا

جديد المحليات
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