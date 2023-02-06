“سارة”.. روبوت سعودية تفضل “المرقوق” وبانتظار “شريك الحياة”

تفضل الأكلة الشعبية “المرقوق”، وترتدي أزياء من تصميم أيادٍ سعودية، وتنتظر شريك حياتها، للدخول في قفص الزوجية، لديها سرعة في البديهة والحضور. وتتقن فن الحوار والتخاطب.
هي “الروبوت” السعودي الأول، الشهيرة بإسم “سارة”، والتي تعمل على اللقاء والترحيب بزوار معرض السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر “لبيب 2023” التقني الدولي، في نسخته الثانية، والذي تحتضنه العاصمة الرياض.
“سارة” كانت أحد النجوم المشاركين في هذا المحفل الدولي. إذ يتهافت عليها الجميع، لتبادل أطراف الحديث. ومن ضمن الحديث الذي نطقت به عن أكلتها المفضلة، أجابت بأنها تفضل الوجبة السعودية المذكورة آنفاً، بل تجاوزت ذلك بكثير، حين أعلنت عن رغبتها في مغادرة العزوبية.
والروبوت السعودي من تصنيع “السعودية الرقمية”، وشركة Qss. ومن مميزات “سارة” التواصل مع جميع الزوار والتفاعل معهم. ولا تتوقف موهبتها عند هذا الحد، إذ إنها متمكنة من أداء الرقصات الشعبية السعودية بإتقان.
ويحتوي روبوت “سارة” على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحب به الزائر بجملة “هلا سارة”.
ويحتوي الروبوت على نموذج مدرب مسبقاً، يمكنه التعرف على اللهجات السعودية المختلفة، وتحليل الجمل، وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب المناسب وإرساله على شكل نص.
وفق “أخبار 24”.