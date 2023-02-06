6700 مشارك يناقشون 2700 بحث بمؤتمر دولي للعلوم بجامعة الملك سعود

أطلقت جامعة الملك سعود، اليوم (الاثنين)، الدورة الخامسة من المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم 2023، والذي يأتي تحت شعار “العلوم لمستقبل زاهر”، ويستمر حتى 8 من الشهر الجاري.
وأكد عميد كلية العلوم في جامعة الملك سعود، الدكتور زيد آل عثمان، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن المؤتمر يُعدُ فرصة للمهتمين للالتقاء بالباحثين من أنحاء العالم، ومناسبة لمناقشة نتائج الأبحاث وتطويرها مع الخبراء عالميين.
وأشار إلى أن جميع محاور المؤتمر تصب في خدمة رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك التي تتعلق بالتطوير والبحث العلمي، وقضايا الطاقة، والطاقة المتجددة، وقضايا البيئة والسعودية الخضراء، بالإضافة لتمكين المرأة خاصة في مجال العلوم، إذ أثبتت المرأة وجودها بتفوق عال.
وعن أهم القضايا التي سيتناولها المؤتمر، أكد العثمان، أن قضايا الطاقة والطاقة المتجددة وتحسين نمط الحياة، ستتصدر النقاش في المؤتمر، فيما سيناقش مجالات التحفيز التنافسي لقضايا المملكة والجوائز العالمية، والمجالات الاقتصادية والتأمين، من خلال محاور تتحدث عن الرياضيات والرياضيات المالية. وفق “أخبار 24”.
وأحصى عدد المشاركين في المؤتمر بقرابة 6700 مشارك، فيما بلغت البحوث العلمية المقدمة أكثر من 2300 بحث علمي، مشيراً إلى إسهام المؤتمر في نشر الملخصات المطولة المقبولة في قاعدة بيانات Scopus، بالتعاون مع الناشر الدولي Springer، والإسهام مجتمعياً، عبر توفير فرص عمل تطوعية، ومع الأخذ بالاعتبار نشر وعي ثقافة المؤتمرات العلمية وإعدادها وتنظيمها.
6700 مشارك يناقشون 2700 بحث بمؤتمر دولي للعلوم بـ #جامعة_الملك_سعود#المؤتمر_والمعرض_الدولي_للعلوم_2023 https://t.co/PDCJv95LFn pic.twitter.com/auQ33jWd1r
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 6, 2023