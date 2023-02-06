“الشورى” يوافق على تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية

أقر مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
وصوّت المجلس بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، وذلك بعد الاستماع لتقرير قدمته لجنة المياه والزّراعة والبيئة بشأن مشروع النظام.
كما صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة صفة “شريك الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون. وفق “أخبار 24”.
ووافق المجلس على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة المياه والزّراعة والبيئة، بشأن انضمام المملكة لمنظمة البُن العالمية.