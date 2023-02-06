 "الخريّف" يدشن الإصدار الجديد لـ"منصة صناعي" بأكثر من 30 خدمة إلكترونية

دشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الإصدار الجديد من منصة “صناعي”، خلال أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني “ليب” المقام في العاصمة الرياض وستضم المنصة بهويتها الجديدة أكثر من 30 خدمة يتم تقديمها إلكترونياً للمستثمرين في القطاع الصناعي، حضر التدشين معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير د. سامي بن محمد الحمود.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التحديث الجديد لمنصة صناعي يشمل عددًا من الخدمات الرقمية لمواكبة برنامج “مصانع المستقبل” الهادف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع مع عرض الفرص الإستثمارية في القطاع وتقديم الحوافز المقدمة من قبل جهات المنظومة تحت منصة رقمية موحدة.
وأشارت إلى أن من بين الخدمات المضافة خدمة “الفرص الاستثمارية”، والتي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات لغرض دراسة السوق الصناعي وتمكين الشركاء الصناعيين وتحديد الثغرات في السوق الصناعية وعرض أبرز الفرص بناءً على دراسة السلوك والاهتمامات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمة “برامج الدعم” لمسار برنامج تنافسية التحول الرقمي الصناعي، حيث يقدم البرنامج حلول تمويلية لدعم وتحسين القاعدة الصناعية عبر توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعض لرفع كفاءة العمليات، وتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي.
كما أن التحديث الجديد لمنصة “صناعي”، يهدف إلى حصر كافة المنصات والمنتجات الرقمية ودمجها في منصة “صناعي”، بدلاً من التقديم على منصات مختلفة، حيث تضم المنصة العديد من الخدمات المقدمة من الوزارة وجهات منظومة الصناعة من أبرزها خدمة الترخيص الصناعي، وخدمة أرض من المقدمة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وخدمة أرض من الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وتقديم القروض من الصندوق الصناعي، وخدمة الفسوحات الكيميائية، وتأييد العمالة، وخدمات المسح الصناعي.
وفق “أخبار 24”.