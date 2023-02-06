أكثر من 128 مليون خدمة للمستفيدين عبر أبشر في 2022

قال المتحدث باسم منصة “أبشر” طارق الحميد، إن عدد العمليات المقدمة للمستخدمين عبر المنصة العام الماضي بلغ أكثر من 128 مليون عملية، منها 38 مليون عملية مؤتمتة بشكل كامل.
ونوه خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر المنصة يصل إلى 400 خدمة، بالإضافة إلى 27 مليون هوية رقمية للعملاء.
واستعرضت وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23” أبرز خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال منصة “أبشر”، عبر أكثر من 350 خدمة.
وتضمنت الخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي عبر منصة “أبشر”، إصدار هوية بدل فاقد، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية، وإصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات. وفق “أخبار 24”.
كما اشتملت أيضاً على مبايعة المركبات إلكترونيًا، ومزاد اللوحات الإلكتروني، وإسقاط المركبات المقدمة من الإدارة العامة للمرور، واستعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.
فيديو | متحدث منصة أبشر طارق الحميد: أكثر من 128 مليون عملية عبر منصة أبشر في العام الماضي.. 38 مليون منها “مؤتمتة” بشكل كامل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lI2hLTd3Gm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 6, 2023