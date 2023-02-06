محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم”الأحد ” ، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد المهيريس
واستمع لشرح عن عمل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية في توعية المجتمع ، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الرئاسة في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف منوها بمايبذله سماحة مفتي المملكة من جهود مباركة
ومن جهته أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد المهيريس عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على دعمه وتوجيهاته السديدة. وفق “أخبار 24”.