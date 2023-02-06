نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية
06/02/2023   9:55 م

محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية

+ = -
430

استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم”الأحد ” ، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد المهيريس

واستمع لشرح عن عمل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية في توعية المجتمع ، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الرئاسة في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف منوها بمايبذله سماحة مفتي المملكة من جهود مباركة

ومن جهته أعرب مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد المهيريس عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على دعمه وتوجيهاته السديدة. وفق “أخبار 24”.

محافظ الأحساء يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249212.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.