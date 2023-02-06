دورة الإعلاميين ترسي دعائم قوية لرياضات الفروسية في المجال الإعلامي

أبرز المحاضرين في الدورة ومواصلة التسجيل
أكد توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام والتسويق بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن تنظيم الدورة الثانية لإعداد الإعلاميين لفعاليات الفروسية تجسد الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب للقطاعين الشبابي والرياضي وحرص سموه الدائم على تسهيل جانب العلم والمعرفة لدى الإعلام الرياضي في تغطية فعاليات الفروسية في مختلف فروعها.
وستقام الدورة الثانية لإعداد الإعلاميين لفعاليات الفروسية يوم السبت 11 فبراير 2023 تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتنظيم من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات وبالتعاون مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
وأوضح توفيق الصالحي أن الدورة المهمة تأتي في ظل استمرار مملكة البحرين في تطوير مجال الفروسية والمجالات الرياضية المختلفة والالتفات للشباب الإعلامي المتعطش للعلم والمعرفة وتطوير أساليبه بطرق احترافية ومهنية عالية الجودة، مبينا إلى أن الإعلام ركيزة أساسية في مواصلة تطور الفروسية البحرينية وأن الدورة ستساهم في تخصص الإعلام في تغطية فعاليات الفروسية بشكل احترافي لترفع أسم المملكة عاليا في التغطيات الإعلامية المواكبة للتطور.
وبين توفيق الصالحي أن الدورة ترسي دعائم قوية لرياضات الفروسية في المجال الإعلامي خصوصا أنها ستشكل فرصة حقيقية لاكتساب المزيد من الخبرات والسعي إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة.
نخبة من المحاضرين
وكشف توفيق الصالحي أن اللجنة المنظمة سوف تكشف في الأيام القادمة عن المحاضرين في الدورة، حيث تم اختيار نخبة من الإعلاميين من مملكة البحرين والدول الخليجية الذين سيشاركون في الدورة.
اعتماد قاعة الدورة
وأشار توفيق الصالحي بأنه تم اعتماد فندق ويندهام لاحتضان الدورة، ويتم العمل الآن على إنهاء كافة التحضيرات من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية. استمرار التسجيل وتواصل اللجنة المنظمة استقبال المشاركة في الدورة، حيث وجهت اللجنة الدعوة إلى الصحف المحلية ووزارة شئون الإعلام وعدد من الجامعات في البحرين الذين يمتلكون كليات للإعلام وذلك للمشاركة في الدورة.
ودعت اللجنة الراغبين في الدورة تسجيل الاسماء عبر ارسال الاسم والجهة ورقم التواصل على البريد الإلكتروني (mediacourse2.bh@gmail.com).