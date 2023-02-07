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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك مطار حائل
07/02/2023   8:20 ص

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك مطار حائل

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار حائل يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن شروط دخول هذا المزاد تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 30 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وشملت الشروط، دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% علاوة على قيمة البيع، مع ضرورة إخراج البضائع المُباعة خلال المدة المذكورة بمحضر البيع لأنه بعد تجاوز المدة المسموح بها يتم عرض البضاعة للبيع مرة أخرى، كما لا يحق دخول المزايد إلا إذا كان الشيك باسمه وتتم مطابقته قبل دخول المزاد.

الجمارك

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك مطار حائل

جديد المحليات
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