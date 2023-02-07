طقس اليوم.. استمرار العواصف الترابية بالجوف والشمالية وغبار يشمل 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتأثر منطقتا الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي لانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).
وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، تمتد لأجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة وجدة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و28 درجة بالدمام، و22 درجة في أبها).