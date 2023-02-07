أكدا دعم المملكة لتركيا.. خادم الحرمين وولي العهد يعزيان “أردوغان” في ضحايا الزلزال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضـرب جنوب البلاد فجر أمس (الإثنين).
وأكد الملك سلمان والأمير محمد، وقوف المملكة بجانب تركيا ومساندتها في هذا المصاب الأليم الذي أسفر عن وفيات ومصابين ومفقودين.
وعبّرا عن أحر التعازي لأردوغان وللشعب التركي في هذا الحدث المؤلم، سائلين الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيين عودة المفقودين سالمين. وفق “أخبار 24”.