تحرك لتفعيل نظام تحصيل إيرادات الدولة الإلكتروني للجهات الحكومية

كشفت مصادر مطلعة أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بصدد الاستعانة ببيت خبرة؛ لتنفيذ مشروع يستهدف تفعيل نظام تحصيل إيرادات الدولة الإلكتروني للجهات الحكومية.
وبحسب المصادر يأتي تحرك المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ تأكيدا لتحقيق أهدافه فيما يخص تقديم حلول متطورة وآمنة لإدارة تحصيل الإيرادات الحكومية عبر قنوات دفع مثل (سداد، البطاقات الائتمانية، مدى).
وقامت وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتطوير وإطلاق نظام تحصيل إيرادات الدولة الإلكتروني، وذلك دعماً لمشاريع التحول الرقمي في المركز وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفق لـ”أخبار 24″.
وقد عملت وزارة المالية والمركز على تقديم جميع الخدمات المالية للمستفيدين من الجهات الحكومية، بما يحقق استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بوزارة المالية والمركز.