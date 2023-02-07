نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة”: 5 نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان
07/02/2023   8:19 ص

“الصحة”: 5 نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان

+ = -
742

قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، ومنها الالتزام بالحصول على تغذية صحية متزنة وتجنب الأطعمة المسرطنة مثل اللحوم المصنعة.

وتضمنت النصائح الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعياً، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس “الأشعة فوق البنفسجية”، بين 10 صباحاً إلى 4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس قوية.

كما تضمنت الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي بكافة أنواعه مثل السجائر التقليدية أو الإلكترونية، مع الالتزام بإجراء الفحوصات والكشف المبكر عن السرطان، وذلك بحسب ما يوصي به طبيب الأسرة.

وأشارت الوزارة ضمن الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان إلى أن 90 % من حالات الإصابة به تتعلق بنمط الحياة والبيئة، لذلك يمكن التقليل منها.

"الصحة": 5 نصائح يمكنك من خلالها تجنب الإصابة بالسرطان

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 5 نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249256.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.