“الصحة”: 5 نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان

قدمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، ومنها الالتزام بالحصول على تغذية صحية متزنة وتجنب الأطعمة المسرطنة مثل اللحوم المصنعة.
وتضمنت النصائح الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بانتظام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة أسبوعياً، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس “الأشعة فوق البنفسجية”، بين 10 صباحاً إلى 4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس قوية.
كما تضمنت الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي بكافة أنواعه مثل السجائر التقليدية أو الإلكترونية، مع الالتزام بإجراء الفحوصات والكشف المبكر عن السرطان، وذلك بحسب ما يوصي به طبيب الأسرة.
وأشارت الوزارة ضمن الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان إلى أن 90 % من حالات الإصابة به تتعلق بنمط الحياة والبيئة، لذلك يمكن التقليل منها.
وفق “أخبار 24”.