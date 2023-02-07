تصل إلى الصفر.. انخفاض درجات الحرارة بالمناطق الشمالية بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة، (الثلاثاء)، ببعض مناطق المملكة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة، انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا، لتتراوح ما بين (صفر – 4) درجات مئوية بحلول (الأربعاء) المقبل.
كما توقع المركز أن تشهد سواحل بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من يوم (الثلاثاء) وحتى (الجمعة)، ارتفاعًا في مستوى الأمواج، حيث من المتوقع وصول مستوى الأمواج إلى ارتفاع يبلغ 2.5 متر، وذلك في سواحل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.