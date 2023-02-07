إطلاق اسم الإعلامي تركي السديري على أحد شوارع الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض، اسم رئيس تحرير صحيفة “الرياض” الأسبق، الراحل تركي السديري على أحد شوارع العاصمة الرياض؛ وذلك تقديراً لجهوده خلال مسيرته الإعلامية.
وقدم مازن السديري نجل الراحل، الشكر باسم أسرته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على هذا التكريم للراحل.
وتوفي الإعلامي تركي السديري في مايو 2017 عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد معاناته من مشاكل صحية، وبدأ الراحل الذي ولد في محافظة الغاط عام 1363هـ، عمله الصحفي كمحرر رياضي في صحف “الجزيرة” و”اليمامة” و”الرياض”، ثم انتقل بعدها للكتابة في الشؤون السياسية، كما تدرج بالمناصب داخل صحيفة “الرياض” حتى تولى رئاسة تحريرها عام 1974.
واشتهر “السديري” بزاويته شبه اليومية “لقاء” والتي تعتبر من أطول الزوايا عمراً في الصحافة السعودية؛ حيث استمرت 43 عاماً، كما أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أحد لقاءاته الإعلامية لقب “ملك الصحافة”.
وجرى انتخابه في عام 2004 رئيساً لهيئة الصحفيين السعوديين، كما تم انتخابه في عام 2005 رئيساً لاتحاد الصحافة الخليجية، وهو نفس المنصب الذي أُعيد انتخابه فيه مرة أخرى عام 2009.
وفق “أخبار 24”.