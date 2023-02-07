الهلال أمام فلامنغو.. هل يتحقق حلم لم يكتمل في 2019؟

كتب “الهلال” موعدًا جديدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليصبح أكثر فريق آسيوي يتأهل إلى هذا الدور في مونديال الأندية بـ3 مرات وذلك من 3 مشاركات، فيما تتصاعد أحلام جماهيره بكتابة التاريخ رغم المنافس القوي الذي ينتظره.
ويحتضن ملعب ابن بطوطة في طنجة المباراة المرتقبة بين الهلال وفلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف نهائي مونديال الأندية 2022، وذلك مساء الثلاثاء عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الهلال أمام فلامنغو في مونديال الأندية، واللافت أن المرة الأولى كانت أيضًا في نصف النهائي.
وفي أول مشاركاته في مونديال الأندية اصطدم الهلال بالفريق البرازيلي في نصف نهائي نسخة 2019 في قطر.
ودخل الهلال المباراة أملًا في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي فريق سعودي في كأس العالم للأندية، حيث قادم لاعبوه عرضًا خرافيًا في الشوط الأول الذي أنهاه الهلال متقدمًا بهدف نظيف.
ومنح سالم الدوسري فريقه تقدمًا مستحقًا في الشوط الأول بعدما سجل هدفًا عن الدقيقة 18 من عمر اللقاء.
وفي الشوط الثاني حاول الهلال مواصلة عرضه التاريخي لكن البرازيليون عادوا في وقت مبكر وتحديدًا عن الدقيقة 49، قبل أن ينجح فلامنغو في التقدم قبل 12 دقيقة من الوقت الأصلي.
وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الهلال عن هدف التعادل أنهى فلامنغو الأمور بهدف ثالث جاء عن طريق اللاعب علي البليهي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 82.
ويخوض الهلال مباراة الغد بظروف مختلف عن تلك التي واجه بها فلامنغو في 2019، حيث كان وقتها قاده الثلاثي المخضرم بافيتيمبي قوميز، كارلوس إدواردو سيباستيان جيوفينكو، والذين كان لهم دور كبير في تقديم الهلال مباراة كبيرة أمام بطل أمريكا الجنوبية.
لكن في المقابل فإن الهلال سيتسلح بنجوم يسعون لترك بصمة في مونديال الأندية في مقدمتهم النيجيري أوديون إيغالو الذي لم يظهر بالمستوى المأمول في مباراة ربع النهائي أمام الوداد. وفق “أخبار 24”.
كما سيعول الهلال على نجمه المالي الفرنسي موسى ماريغا، بالإضافة إلى غوستافو كويلار الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال، فضلًا عن اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو القادم من فلامنغو والساعي لتقديم مباراة لا تنسى أمام فريقه السابق.