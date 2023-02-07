مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة ومعدل الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات، وارتفاع أعداد المتعافين من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 65 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 7 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 828294 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 50 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815798 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض معدل الوفـيات، حيث سجلت حالتي وفـاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9583 حالة وفـاة.