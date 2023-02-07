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جديد المحليات > الحافلة الكهربائية في جدة.. تجربة فريدة من نوعها ورهان قادم
07/02/2023   4:35 م

الحافلة الكهربائية في جدة.. تجربة فريدة من نوعها ورهان قادم

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تواصل أول حافلة كهربائية في جدة رحلاتها لنقل الركاب في المسار الذي حددته الهيئة العامة للنقل، وهو المسار A7 الذي يربط الخالدية بالبلد عبر شارع الأمير سعود الفيصل مرورًا بطريق المدينة المنورة.

ويتسابق البعض على تجربة التنقل عبر هذه الحافلة الذكية الصديقة للبيئة التي جرى تدشينها يوم الخميس الماضي كمرحلة تجريبية تمهيدا لتعميمها في مناطق أخرى في المملكة.

ووصف الركاب، خلال جولة “أخبار 24” في الحافلة، التجربة بأنها فريدة، وقد تكون نقطة تحول تدفع البعض للاعتماد على وسائل النقل العام بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة.

يذكر أن الحافلة الكهربائية في جدة تعمل ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة، ويستفيد من خدماتها الركاب في أحياء الخالدية، والروضة، والأندلس، والرويس، والبغدادية، والبلد.

الحافلة الكهربائية في جدة.. تجربة فريدة من نوعها ورهان قادم

جديد المحليات
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