58 % يرون حل ازدحام المرور في تغيير أوقات الدوام و”النقل الجماعي”

استقر ما يزيد على نصف المشاركين في استطلاع للرأي حول مشكلات المرور، على أن تغيير أوقات العمل والدراسة، وإلزام الشركات صاحبة الأعداد الكبيرة من العمالة بتوفير وسائل نقل جماعية، تعد أبرز الحلول لمواجهة الازدحام المروري.
وأوضح المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام أن 29% من العينة المشاركة في استطلاع الرأي، يرون حل الأزمة المرورية في تغيير أوقات العمل والدراسة، و29% آخرين اقترحوا إلزام الشركات المشغلة لعدد كبير من العمالة بتوفير وسائل نقل لعمالها، فيما رأى 12% أن الحل في جعل أيام الدوام 4 أيام فقط.
وأضاف أن 14% اقترحوا منع دخول الشاحنات داخل المدينة إلا بعد منتصف الليل، و7% اعتقدوا أن تكثيف التواجد المروري سيسهل الحركة المرورية، فيما اقترح 23% ضرورة التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام، و1% تخصيص رسوم للطرق.
وحول الزمن المقدر للوصول لمقر الدراسة أو العمل، أكد 24% أنهم يصلون لها في زمن 10 – 15 دقيقة، و32% خلال 15 – 30 دقيقة، و22% يصلون لها في 31 – 45 دقيقة، فيما يصل 14% من المشاركين في زمن يتراوح من 45 – 60 دقيقة، و8% خلال أكثر من ساعة.
واتفق 44% من المشاركين باستطلاع الرأي أن التجاوز عند المداخل والمخارج أكثر الأمور إزعاجًا في القيادة، بينما رأى 33% أن التغيير المتكرر للمسار هو أكثر السلوكيات السيئة، و13% ينزعجون من عدم ترك مسافة آمنة، و6% من المضايقة بالأنوار العالية.
وفق “أخبار 24”.