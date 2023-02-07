“الطيران المدني” تمنح رخصة السلامة التشغيلية لشركة “ألفاستار” للخدمات الجوية

منحت الھيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الثلاثاء)، رخصة السلامة التشغيلية 151 – GACAR، لشركة ألفاستار للخدمات الجوية لتقديم الخدمات الأرضية بالطيران الخاص.
ويغطي الترخيص، الذي سلَّمه رئيس الهيئة عبدالعزيز الدعيلج إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ألفاستار” للخدمات الجوية عبد الناصر الخريف، الجوانب الفنية لسلامة التشغيل للخدمات الأرضية بساحات الطيران في مطار الملك خالد الدولي.
وتعكس الرخصة استيفاء الشركة كل متطلبات الهيئة بشأن معايير الخدمات وجودتھا وسلامتھا، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للھيئة، التي تتضمَّن ترخيص مقدمي الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.وفق “أخبار 24”.