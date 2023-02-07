أكثر من 3 مليارات دولار حصيلة ثاني أيام “ليب 23”

شهد مؤتمر “ليب 23″، على هامش اليوم الثاني، حزمة من الإطلاقات التقنية، احتوت برامج دعم وتمويل عديدة، على رأسها، برنامج داعم وممكن للشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع لتصبح شركات مليارية.
وأُطلقت 8 صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار، ترمي لجعل المملكة وجهةً للابتكار، وريادة الأعمال الرقمية، وذلك من خلال دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الإلكترونية، وخلق بيئة مناسبة للمنافسة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحفيز النظام البيئي.
ويأتي إطلاق الصناديق، نتيجة الجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف”.
ومن بين الصناديق الثمان، صندوق “ميراك” للتمويل المباشر، الذي تبنت إطلاقه شركة ” Merak Capital” بقيمة 53 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الشركات التقنية في المملكة.
وأعلنت شركة “ركيزة” عن تبني إطلاق صندوق استثمار جريء مدعوم بمسرعة أعمال عالمية في الرياض وذلك بقيمة 25 مليون دولار.
ومن بين الإعلانات، جاء إطلاق شركة” BIM VENTURES” لتطوير الأعمال بقيمة 100 مليون دولار، لبناء الشركات التابعة لها، لتبني شركات تقنية ناشئة ذات طابع ابتكاري واستدامة مالية، بالشراكة مع مجموعة السليمان.
وشهد المؤتمر إطلاق شركة”Shorooq” صندوقها الثاني للاستثمار في الشركات النامية بالمملكة، إلى جانب إطلاقها صندوقًا ماليًا آخر لتسريع الألعاب الإلكترونية وذلك بقيمتي 115 مليون دولار.
واختتمت شركة “PLANETARY CAPITAL” جولة إعلانات الصناديق الاستثمارية لليوم الثاني، بإعلانها إطلاق أول صندوق سعودي كندي للاستثمار في شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة بشقيها المحلي والعالمي، وذلك بقيمة 30 مليون دولار.
بعد ذلك جاء إعلان “البنك السعودي للاستثمار” تخصيص 40 مليون دولار لإطلاق حاضنة ابتكارات في مجال التقنية المالية وغيرها للمساهمة في نمو القطاع المالي.
وكشف “بنك الرياض”، عن إطلاقه تمويلًا للمنشآت العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة مليار دولار.
وأعلن البرنامج الوطني لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” NTDP”، إطلاق 6 منتجات جديدة داعمة وممكنة لمنظومة ريادة الأعمال الرقمية والشركات التقنية في المملكة، إضافةً إلى استقطاب الشركات التقنية العالمية بدعم 430 مليون دولار.
وأفصح “البنك السعودي الفرنسي” عن محفظة تمويلية بقيمة مليار دولار لتمويل شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتحفيز نمو القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
ورفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الستار عن أحدث منتجاتها الرقمية الإنسان الرقمي “أمين”، والذي يمثل مفهوماً جديداً ونقلة نوعية في خدمة العملاء.
إلى ذلك أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن في مقدمة هذه الصناديق، أول صندوق لشركة”STV” للتمويل البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمكين نمو الشركات التقنية بمبلغ 150 مليون دولار.
كما أعلنت شركة “IMPACT46” إطلاق صندوق بقيمة 133 مليون دولار، يستهدف الشركات التقنية الناشئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفق “أخبار 24”.
واستهلت شركة PALM.HR جولة الإعلانات الاستثمارية، حيث كشفت عن جولة استثمارية بقيمة 5 ملايين دولار كأول شركة ناشئة تنطلق من المملكة للتوسع الإقليمي.
كما أعلنت شركة نعناع عن إغلاقها أكبر جولة استثمارية في القطاع بقيمة إجمالية تقدر بـِ133 مليون دولار في المرحلة C، كاشفةً عن أنها خصصتها لتوسيع مراكز التوزيع.
واختتمت شركة FLOWARD إعلانات اليوم الثاني بإعلانها جولة استثمارية في المرحلة C بلغت قيمتها 156 مليون دولار لتوسيع وتنويع منتجاتها وإطلاق استراتيجيتها في الاندماج والاستحواذ قبل الطرح العام الأولى.