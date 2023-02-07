أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، قرارا يقضي باعتماد اللائحة التشغيلية للهيئة.
ووجهت الهيئة العامة للموانئ تعميماً إلى جميع الشركات المشغلة العامة بالموانئ وجميع الوكلاء البحريين ، أشارت خلاله إلى أن اللائحة تهدف إلى توحيد الإجراءات وحوكمة الأنشطة والعمليات البحرية والتشغيلية المتعلقة بالموانئ للارتقاء بمستوى الأعمال وتحقيق الجودة العالية وتنظيم العلاقة بين الموانئ والمتعاملين معها بهدف الحصول على أفضل الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (35) من اللائحة التشغيلية للهيئة العامة للموانئ تنص على أن انتهاك أي من أحكامها مخالفة يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.