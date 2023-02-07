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جديد المحليات > السفارة في تركيا تدعو المواطنين المتواجدين بالأماكن المنكوبة لسرعة التواصل معها
07/02/2023   10:01 م

السفارة في تركيا تدعو المواطنين المتواجدين بالأماكن المنكوبة لسرعة التواصل معها

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جددت السفارة السعودية في تركيا الدعوة للمواطنين المتواجدين في الأماكن المنكوبة بسرعة التواصل مع السفارة على الرقم المخصص على مدار الساعة، لمتابعة أي طارئ يلمّ بهم جراء الزلزال.

وأهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المختصة، والتواصل مع السفارة بشكل مستمر على الأرقام المخصصة، وفي حال التعرض لأذى شددت على ضرورة لفت الانتباه لمكان وجودك حتى تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليك بشكل أسرع.

يأتي ذلك في إطار متابعة السفارة للرعايا السعوديين، وسرعة التعامل مع ما قد يتعرّضون له جراء الزلزال المدمر الذي ضَـرب تركيا فجر الإثنين وأودى بحياة الآلاف.

السفارة في تركيا تدعو المواطنين المتواجدين في الأماكن المنكوبة لسرعة التواصل معها

وفق “أخبار 24”.

السفارة في تركيا تدعو المواطنين المتواجدين بالأماكن المنكوبة لسرعة التواصل معها

جديد المحليات
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