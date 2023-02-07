“المالية” تتيح التوظيف لحملة الماجستير والبكالوريوس عبر برنامج تأهيل المتميزين

أعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، فتح باب التوظيف في 6 مسارات لحملة الماجستير والبكالوريوس، وذلك في عددٍ من التخصصات عبر برنامج تأهيل المتميزين.
ويشمل البرنامج مسار البيانات وذكاء الأعمال والأمن السيبراني، والمسار المالي، ومسار الاستراتيجية وإدارة الأعمال، ومسار الاقتصاد والعلاقات العامة، ومسار الهندسة وإدارة المشاريع، والمسار القانوني.
ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولم يمضِ على عام التخرج أكثر من 4 سنوات، وألا يقل معدل التخرج عن 4/5 أو 3/ 4، والانتظام دراسيًا، والحصول على معدل 5 في اختبار الايلتس أو ما يعادله، ومعادلة الشهادات الخارجية، والتفرغ الكامل، واجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
وفق “أخبار 24”.