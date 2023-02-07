“الإلكترونيات المتقدمة” تستعرض حلول الأمن السيبراني في “ليب 23”

كشفت شركة تقنية سعودية عن عدد من الحلول الرقمية وأنظمة الحماية في مجال الأمن السيبراني وصد الهجمات الإلكترونية ومنع الاختراق الخارجي، من أبرزها مركز ومنصة لإدارة عمليات الأمن السيبراني وكشف التهديدات وإرسال تنبيهات أمنية مباشرة لقطاعات مختلفة في البلاد.
يأتي ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض الاثنين تحت عنوان “آفاق جديدة”، بمشاركة مئات الشركات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مسؤولين ومختصين من المملكة والعالم.
إذ قدمت شركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” حلولاً رقمية مبتكرة في مجالات المدن الذكية، وحلول الأمن السيبراني، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إلى جانب حلول الصحة الإلكترونية، وسبل الدعم الفني وتقنية المعلومات.
وقال يزيد الحازمي، مدير مركز أمن المعلومات في الشركة ذاتها في حديث خاص لـ”أخبار 24” إن الخدمات والحلول الرقمية التي وفرتها الشركة تضمنت مركزاً لعمليات الأمن السيبراني يتصدى للهجمات الإلكترونية، ويكتشف التهديدات الرقمية، كما يدير أجهزة الشبكات والخوادم.
وأضاف: “كما يتمتع المركز بأنظمة أمان وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت، ويقدم خدماته إلى عدد من القطاعات في المملكة، ويساهم في تطوير المنتجات والبرمجيات الأمنية”.
وتتمتع شركة الإلكترونيات المتقدمة – بحسب الحازمي – بمنصة لإدارة أحداث الأمن السيبراني التي تستخدم أجهزة وتطبيقات الشبكة لإصدار تنبيهات أمنية مباشرة، إلى جانب تحليل الوقائع والأحداث، والتخطيط للإجراءات الضرورية.
ويصف يزيد الحازمي المنصة بأنها “نظام حماية ومراقبة عالمي يجمع سجلات الأحداث الأمنية من مصادر رقمية لكي يراقب الأحداث”. لافتاً إلى أنه “من خلال هذه المنصة يمكن مراقبة مؤشرات الهجمات الإلكترونية”.وفق “أخبار 24”.
كما استعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة خلال مشاركتها في المؤتمر التقني الأضخم عالمياً، صماماً للبيانات يوفر أقصى درجات الحماية للشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة، ويعد أداة سيبرانية مهمة تستخدم لحماية الشبكات المعزولة من التهديدات ومنع أي اختراق خارجي.