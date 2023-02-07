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جديد المحليات > “الشؤون الاقتصادية” يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي ونمو القطاعات الوطنية
07/02/2023   10:01 م

“الشؤون الاقتصادية” يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي ونمو القطاعات الوطنية

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رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقصر اليمامة بمدينة الرياض، ناقش عرضًا لأبرز المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، أبرزها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي يتضمن تفصيلاً عن أبرز المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، لا سيما ما شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني من نمو على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة خلال الفترة الماضية، وتضمن العرض نظرة إلى آفاق الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وتحليلاً لأبرز المؤشرات.

وناقش المجلس عرضًا من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن حوكمة رؤية المملكة 2030، وأدوار الجهات الداعمة.

كما اطلع على العرض الدوري المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، والعرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة قرارات وتوصيات المجلس خلال فترة الربع الرابع من العام المنصرم، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وفق “أخبار 24”.

“الشؤون الاقتصادية” يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي ونمو القطاعات الوطنية

جديد المحليات
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