“النيابة العامة”: هذه عقوبة عدم توفير الرعاية لكبير السن من قبل الأسرة

أوضحت النيابة العامة، العقوبات المقررة بحق أفراد الأسرة الذين يمتنعون عن إعالة كبير السن، والتي تشمل السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
ولفتت النيابة العامة إلى أن كبير السن له حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته بتوفير الاحتياجات الضرورية له، وتشمل المسكن والمأكل والملبس والعناية الصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية والترويحية.
وأضافت أن مسؤولية رعاية كبير السن المحتاج تكون على أفراد الأسرة وفقاً للتسلسل التالي: الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذّر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذّر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذّر ذلك فتكون المسؤولية على أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه.
ونوّهت بأنه في حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولّى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن، وذلك وفقاً لنظام حقوق كبير السن ورعايته.
وفق “أخبار 24”.