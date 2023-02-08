“سلمان للإغاثة”: انطلاق الجسر الجوي للمساعدات العاجلة لسوريا وتركيا خلال ساعات

قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، إنه ستنطلق خلال ساعات المرحلة الأولى من طائرات الجسر الجوي محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وتركيا.
وأوضح “الجطيلي” أنه سيتم التنسيق مع السلطات التركية لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات ستنطلق إلى المطارات بالتنسيق مع تركيا لتكون أقرب إلى الحدث للإسراع في تقديم المساعدات.
وأشار إلى أن الساعة الواحدة ظهر الغد ستكون موعد انطلاق هذه الحملة، موضحا أنه على من يرغب في التبرع استخدام منصة “ساهم” تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأكد أن الحملة ستغطي الداخل السوري بجانب تركيا، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على احتياجات المتضررين الأساسية في قطاعي الغذاء والإيواء، عن طريق بناء مخيمات وتوفير الملابس والمستلزمات الأساسية خلال فترة البرد القارس وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجها في وقت سابق اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: خلال هذه الحملة سنركز على الاحتياجات الأساسية في مرحلة الإغاثة العاجلة والمتلخصة في عمليات الإنقاذ ومن ثم احتياجات المتضررين في قطاعي الغذاء والإيواء#هنا_الرياض pic.twitter.com/jAlkoKcjmD
— هنا الرياض (@herealriyadh) February 7, 2023