“المحتوى المحلي” تخفّض العقود الحكومية عالية القيمة إلى 25 مليون ريال

عدّلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قيمة العقود الحكومية المصنفة بأنها عالية القيمة، لتصبح ما يساوي أو يزيد على 25 مليون ريال، بدلًا من القيمة المحدّدة سابقًا بـ50 مليون ريال، وذلك اعتبارًا من رمضان المقبل.
وأكدت الهيئة أن هذه العقود تُطبّق عليها آليتا وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي. داعية منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة التي تساوي أو تزيد على 25 مليون ريال، إلى المبادرة بإصدار شهادة المحتوى المحلي.وفق “أخبار 24”.
وتحدد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهما آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، إذ يتم في هاتين الآليتين قياس نسبة المحتوى المحلي بين المتنافسين، ويوزع التقييم المالي للمتنافسين بواقع 60 % للسعر، و 40 % موزعة على خط أساس المحتوى المحلي ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وتمنح الشركات المدرجة في السوق المالية أفضلية من خلال إضافة 5 % إليها عند التقييم المالي.