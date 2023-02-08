“الخريّف”: المملكة تستهدف الريادة عالميًا بالتصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة تستهدف الريادة عالميًا في التصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال إنتاج المواد الخام التصنيعية، وتطوير قدرات التصميم الهندسي.
وأشار الخريف، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “ليب” التقني الدولي، إلى مستوى التقنيات والابتكارات التي شهدها مؤتمر “ليب”، مؤكدا أنه يعد مثالاً واضحًا على اهتمام المملكة بجذب اللاعبين الرئيسيين في التقنيات والتكنولوجيا، على غرار مؤتمر التعدين الدولي في قطاع التعدين، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً في قطاعات مختلفة.
وأوضح أن التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة ضاعفت من مستوى الإنتاجية وقللت التكلفة والمخلفات والانبعاثات الكربونية، كما أسهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وذكر الخريف أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تحمل أبعادًا عالمية، ستحقق مزيدًا من التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، وتحفزهم على تطوير مواهبهم ليسهموا في بناء قطاع صناعي رائد ومستدام.
وفق “أخبار 24”.