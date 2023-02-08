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رياضة > بالصور.. بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط استعداداً لنهائي مونديال الأندية
08/02/2023   9:13 ص

بالصور.. بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط استعداداً لنهائي مونديال الأندية

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غادرت بعثة فريق الهلال في وقت مبكر صباح اليوم (الأربعاء) مدينة طنجة المغربية متوجهة إلى العاصمة الرباط، استعداداً لخوض المباراة النهائية من كأس العالم للأندية التي ستقام في ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب طنجة ليسجل إنجازاً تاريخياً للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته الثلاثة في مونديال الأندية.

وكان الهلال قد خاض مباراته الأولى في البطولة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله الذي يستضيف النهائي، وفاز على الوداد المغربي منظم البطولة بركلات الترجيح، وسيواجه الهلال في المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل الفائز من ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.

بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط

بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط

بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط

بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. بعثة الهلال تغادر مدينة طنجة متوجهة إلى الرباط استعداداً لنهائي مونديال الأندية

رياضة
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