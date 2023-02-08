لأول مرة بتاريخه.. الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك فلامنغو (فيديو وصور)

تأهل الهلال إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على نظيره فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف النهائي.
وتقدم فريق الهلال بهدف مُبكر سجله لاعبه سالم الدوسري من ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق قبل أن يتعادل فلامنغو في الدقيقة 20 بهدف سجله لاعبه بيدرو ثم سجل الدوسري الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 45+10، ثم أضاف فييتو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وعاد بيدرو ليقلص الفارق في الدقيقة 90+1 لصالح فلامينغو.
شوط المباراة الأول
وبدأ فريق الهلال الشوط الأول بضغط أدى لحصوله على ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق بعد عرقلة لاعبه لوسيانو فييتو داخل منطقة جزاء فلامنغو ليُسددها زميله سالم الدوسري بنجاح في المرمى.
وحاول لاعبو فلامنغو عقب الهدف التماسك والتصدي لهجمات الهلال في محاولة للعودة لأحداث اللقاء.
وأرسل لاعب فلامنغو بيدرو كرة رأسية في الدقيقة 10 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال.
بدأ فريق فلامنغو في الدقائق التالية السيطرة على الكرة والدخول لمجريات الشوط وسط تمركز جيد للاعبي الهلال.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 15 بطاقة صفراء ضد لاعب فلامنغو جيرسون قبل أن يُشهر الحكم بطاقة ثانية وهذه المرة ضد جابريل بارابوسا لاعب فلامنغو؛ للاعتراض.
وأدرك فلامنغو التعادل سريعًا بعدما وصلت الكرة داخل منطقة جزاء الهلال للاعبه بيدرو الذي سددها في الشباك بالدقيقة 20.
وشهدت الدقيقة 45+8 طرد لاعب فريق فلامنغو جيرسون بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء للهلال.
شوط المباراة الثاني
وفي الدقيقة 58، حصل الهلال على فرصة خطيرة بعد مراوغة أكثر من رائعة من موسي ماريجا لأكثر من لاعب لفلامنغو ومررها لخليفة الدوسري إلا أنه صوبها واصطدمت بالعارضة.
وفي الدقيقة 64، تعرض خليفة الدوسري لإصابة مما دفع رامون دياز لتغييره ونزول ناصر الدوسري بدلاً منه بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.
وفي الدقيقة 70، نجح فييتو في إضافة الهدف الثالث بعد أن استغل أسيست رائع من سالم الدوسري، ليسددها بشكل أكثر من رائع لتسكن شباك حارس فلامنغو.
ونجح الهلال في فرض أسلوبه على أغلب أوقات المباراة، واعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة السريعة، ونجح لاعبوه في تشكيل خطورة على مرمي فلامنغو البرازيلي.
وفي الدقيقة 90+1، نجح فلامنغو في تسجيل الهدف الثاني له بعدما استغل خطأ من دفاع الهلال عن طريق لاعبه بيدرو الذى سددها في المرمي بسهولة. وفق “أخبار 24”.
تشكيل الهلال الأساسي لمباراة فلامنغو:
وبدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكوّن من: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، خليفة الدوسري، غوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
وجاءت دكة بدلاء الهلال كالتالي: محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، محمد الخيبري، معاذ فقيهي، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، ميشايل ديلغادو، ناصر الدوسري، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق فلامنغو كالتالي:
حراسة المرمى: سانتوس
خط الدفاع: ماثيوزينو، دافيد لويز، ليو بيريرا، أيرتون لوكاس
خط الوسط: تياجو مايا، جيرسون، إيفرتون ريبيرو، دي أراسكايتا
خط الهجوم: بيدرو، جابرييل باربوسا.
🎥 هدف الهلال الأول في شباك فلامنغو عن طريق #سالم_الدوسري من ركلة جزاء ⚽️
( الهلال 1 – 0 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/GWWJiuH1kY
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023
🎥 هدف التعادل لفلامنغو في شباك الهلال ⚽️
( الهلال 1 – 1 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/iCSxq5IDOV
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023
🎥 هدف الهلال الثاني في شباك فلامنغو عن طريق #سالم_الدوسري من ركلة جزاء ⚽️
( الهلال 2 – 1 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/xDVqV0t2Zv
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023
🎥 الهلال كاد أن يسجل الهدف الثالث ولكن العارضة تمنعه 🥅❌
( الهلال 2 – 1 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/58arBI0M5U
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023
🎥 هدف الهلال الثالث في شباك فلامنغو عن طريق فييتو من كرة صاروخية ⚽️
( الهلال 3 – 1 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/KosBCicter
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023
🎥 هدف فلامنغو الثاني في شباك الهلال ⚽️
( الهلال 3 – 2 فلامنغو )#الهلال_فلامنغو 🇸🇦🇧🇷#كأس_العالم_للأندية 🏆pic.twitter.com/HHowBIMjsA
— سبورت 24 (@sporty_24) February 7, 2023