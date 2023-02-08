المسحل يهنئ القيادة بتأهل الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية

رفع رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس، جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -، على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وهو الدعم الذي حصدت الرياضة السعودية اليوم إحدى ثماره بتأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022.
وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد الكبير والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لكرة القدم.
ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي باسمه خالص التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره ومنسوبيه بمناسبة هذا التأهل التاريخي.وفق “أخبار 24”.
وأشاد المسحل بالمستوى والأداء الكبيرين اللذين قدمهما لاعبو الهلال خلال مباراته أمام بطل أمريكا الجنوبية فلامينغو البرازيلي ليحقق فوزًا تاريخيًا وتأهلًا مستحقًا إلى النهائي.