طقس اليوم.. انخفاض للحرارة بمعظم المناطق مع استمرار العواصف الترابية شمالاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي لانعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).
وأوضح أنه سيستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة، ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (28 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و22 درجة بالرياض وأبها، و27 درجة بجدة، و23 درجة بالدمام).