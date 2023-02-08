“جازان الفُل” تُعانق جمهورها بـ”الساحل الأزرق”

عُرف عن منطقة جازان قديماً، حسب ما تناقل ذلك الآباء والأجداد، “جازان الفُل.. مشتى الكل”. وأخذ ذلك مسلكاً تمسكت به الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا الجزء الغالي من الوطن، إذ أطلقت الهيئة الملكية بجازان، فعاليات شتاء المدينة، على شاطئ المدينة، بمحافظة بيش.
والمناسبة التي يرعاها أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر، وشهدها نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، من المفترض أن تستمر لأكثر من شهر، لتبرز الأنشطة الشتوية المعتادة، والتي تحتضن فعاليات ترفيهية، وأسواقا ومطاعم، تُبرز المواهب السعودية، التي يكتنزها أبناء المنطقة، وتتيح عديدا من فرص العمل، وتحقق جدوى اقتصادية، ينتفع منها شباب وشابات المنطقة.
ويراعي تشكيل منطقة الفعاليات أن يكون بأسلوب عصري يحاكي صور الترفيه على الشواطئ، بينما حرص القائمون على الفعالية، إدخال بعض الموروثات، عبر استخدام سعف النخيل، والجريد، ولم يفت عليهم في ذات الوقت خلق بعض المساحات ليتمكن الشباب من ممارسة مواهبهم، كالرسم والتصميم، لتتحول المنطقة، إلى معرض مفتوح.
بدورها أكدت قائدة فريق بيش آرت للفن الفنانة لبنى يحيى هملان لـ” أخبار 24″، أن قرابة 100 عضو، وعشرين فنانا وفنانة، وجدوا مساحتهم في هذه الفعالية، التي تنمي قدرات الإنسان، وتمنحه الفرصة لإبرازها وخروجها للضوء، بالإضافة إلى لقاء الحضور بعضهم ببعض، الأمر الذي يسهل عليهم تبادل الخبرات وبناء جسور التواصل فيما بينهم.
وأشارت المحاضرة بجامعة جازان الحاصلة على ماجستير فن التصميم، الفنانة أغاريد ضيف الله مهدي لـ”أخبار 24″، إلى أن الفرصة عظيمة، مكنتها من المشاركة في التصميم الذي يمثل الموازنة بين الأحلام والواقع، وهذا بحد ذاته فائدة كبرى، استطاعت من خلالها الوصول إلى الآخر، أو الوصول إلى الجمهور المتذوق.
ولم يبتعد الفنان عبدالله بن محمد القاسمي عن رأي زميلته السابقة، من ناحية توفير المناخ المناسب لإبراز مواهبهم الفنية، مبدياً فخره باللوحة التي يشارك بها في المعرض المصاحب، وهي للملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي يمثل رمزية كبرى للبلاد وأبنائها.
“الساحل الأزرق”.. فعاليات تتميز بالطابع الفني تبرز المواهب السعودية في #جازان
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 8, 2023