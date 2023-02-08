بعد موافقة “الوزارء”.. هذه أبرز فعاليات وبرامج عام الشعر العربي 2023

حددت وزارة الثقافة الفعاليات والمسابقات والبرامج التي ستقام ضمن مبادرة عام الشعر العربي 2023 التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتتضمن الفعاليات مسرحيات عن أبرز الشعراء، وسيرهم، وتفعيل مبادرة الشريك الأدبي، ورعاية جائزة البابطين الشعرية ضمن معرض للمنطقة الشرقية للكتاب، والتهويدات وشعر الطفولة، وترجمة ونشر أبرز القصائد العربية، وبودكاست عام الشعر العربي، ومعرضا فنيا يمزج ما بين الشعر والفنون البصرية.
كما تشمل الفعاليات تفعيل مبادرة عام الشعر العربي ضمن سوق عكاظ وإقامة ملتقى الشعر النبطي ومهرجان عام الشعر العربي، وتفعيل جولات عام الشعر العربي، وتفعيل مبادرة عام الشعر العربي ضمن نور الرياض، بجانب أمسيات شعرية بطابع مبتكر، وأوبريت الحب، وإقامة مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة بعنوان ينطلق من الفلسفة والشعر.
وضمت المسابقات والمشاركة المجتمعية التي سيتم إطلاقها ضمن المبادرة مسابقة أغنية القصيدة العربية، وهاكثون الشعر، ومسابقة لكتابة الشعر العربي لطلاب الجامعات والمدارس في مختلف مسارات الشعر، ومسابقة للنحت والشعر، ومسابقة تصميم أجمل بيت شعر مكتوب على جدارية، ومعتزل الشعر العربي ضمن برنامج معتزلات الكتابة في العلا.
كما تستهدف المبادرة تفعيل مسار الشعر العربي من خلال مسار البحوث والدراسات عن الشعراء، ومسار الفعاليات والرحلات التفعيلية، ومسار التوثيق الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.