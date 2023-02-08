أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة بلغ 14.5 مليار ريال في عام 2021، فيما بلغت أعداد المشتغلين بهذا المجال نحو 30.2 ألف، وعدد الباحثين نحو 24.8 ألف.
وكشفت الهيئة في تقرير لها، عن تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 15%.
وأفاد التقرير بأن المشتغلين في القطاع التعليمي حققوا النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبتهم 83% بواقع نحو 25.1 ألف مشتغل.
وأضاف أنه على مستوى القطاع الحكومي، بلغت أعداد المشتغلين نحو 3 آلاف مشتغل بنسبة 10% من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة بواقع نحو ألفي مشتغل بنسبة 7% خلال 2021.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية.
وفق “أخبار 24”.